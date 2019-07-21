2019/07/21 | 17:37

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المنتجات النفطية : خزيننا من المشتقات النفطية بلغ معدلات قياسية غير مسبوقة

بغداد/..كشف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، كاظم مسير ياسين، الاحد، عن وصول الخزين الإحتياطي من المشتقات النفطية عامة الى معدلات قياسية غير مسبوقة ، مبيناً أن هذا الخزين هو نتاج الإرتقاء بأداء المصافي العراقية إضافةً الى المستورد من المنتجات ، لافتاً الى أن الشركة وفّرت المنتجات النفطية لمحطات الوقود ودوائر الدولة والمولدات السكنية ومحطات الكهرباء أي الجهات التي تُشكل الملف الأهم وبإنسيابية عالية جداً.

ونقل بيان صحفاي تلقته" عين العراق نيوز" ان "مسير خلال تفقده محطات تعبئة الوقود على الخط السريع الدولي الرابط بين بغداد والبصرة أكّد أن عملية التجهيز لمادتي البنزين وزيت الوقود تسير بشكل طبيعي وبإنسيابية عالية ولا توجد أي مشكلة ، مشيراً الى أن المحطات على الطريق السريع مقسمة على المحافظات المطلة عليه وصولاً الى مدينة البصرة ، موجهاً إدارة فرع ذي قار عبر مديرها وملاكها المتقدم بالحضور الميداني بشكل يومي .

مسير إلتقى خلال جولته برئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني وتباحث معه بكل ما من شأنه ان يساهم ويرتقي بعمل المحطات وتسهيل كل إجراءات تجهيز الوقود .

وخلال زيارته وجه المدير العام على تنفيذ الكثير من التوجيهات والتي نصت على توفير خزين كاف من المشتقات النفطية وضرورة بلوغه لمعدلات قياسية ، مشدداً على المتابعة الميدانية المستمرة لمحطات الوقود ولا سيما المحطات الواقعة على الخط السريع وحسب عائدية كل محطة لموكلها بحكم الرقعة الجغرافية .

التوجيهات تضمنت أيضاً رفع حصة محافظة ذي قار من مادتي البنزين وزيت الغاز بما يتناسب مع أي زيادة في الطلب ، فيما أكد على ضرورة دعم المؤسسات الخدمية في المحافظات من خلال المساهمة في حملات التنظيف بإستخدام الآليات التابعة لشركة التوزيع ، علاوةً على دعم الحكومات المحلية بمادة الإسفلت لأغراض إكساء شوارع المحافظة وبالآجل .

كما أعلن مدير عام الشركة عن مساهمتها بإكساء طريق الفجر – آل بدير بمبلغ 60 مليون دينار ، فضلاً عن الإتفاق مع حكومة ذي قار المحلية على تخصيص قطع أراضي لإنشاء محطات متكاملة ، فيما تستمر الشركة بحملاتها الواسعة بتطوير المحطات الحكومية ومن ضمنها محافظة ذي قار وبشكلٍ كامل .

يذكر ان مدير عام شركة التوزيع قام في الفترة الماضية بالعديد من الجولات التفقدية في المحافظات ليس آخرها جولات مكثفة على محطات الوقود في بغداد وجولة أخرى في محافظة نينوى سعياً منها لتطوير عمل الشركة على أوسع نطاق .انتهى

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