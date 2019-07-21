الإعلان عن نتيجة التحقيق بحادثة

2019/07/21 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلنت لجنة التحقيق المركزية المرسلة من هيئة الحشد الشعبي، الأحد، عن نتائج التحقيق بحادثة قصف معسكر الشهداء التابع للهيئة الذي يقع بالقرب من مدينة آمرلي.

وتعرض المعسكر الواقع في بلدة آمرلي قبل نحو يومين إلى قصف عبر طائرة مسيرة "مجهولة" قالت خلية الإعلام الأمني إنها القت قنبلة يدوية.

وجاء في تقرير اللجنة المتخصصة ان "التحقيقات التي أُجريت قد أثبتت أن الانفجار لم يكن استهدافا عسكريا نتيجة طائرة مسيرة او صاروخ موجه إنما كان مجرد حريق لوقود صلبة نتيجة خلل داخلي".

واشار التقرير إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع قتلى في صفوف قوات الحشد الشعبي.

واتهم مسؤول كبير في منظمة بدر في وقت سابق، الولايات المتحدة بالمسؤولية عن قصف المعسكر التابع للحشد الشعبي والواقع في محافظة صلاح الدين.

وقال المسؤول الشمالي لمنظمة بدر محمد مهدي البياتي لكوردستان 24 "إن الأسلوب المستخدم في التفجير ليس داعش، بل هو اسلوب أمريكي".

وذهب آخرون الى ابعد من ذلك وحملوا اسرائيل المسؤولية.



ونفى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن اتهامات الحشد الشعبي وقال على حسابه في تويتر إن قواته ليست مسؤولة ولا علم بها بما حصل.

وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) إن القوات الامريكية "لم تشترك في أي عملية عسكرية ضد معسكر الحشد الشعبي".

واستهدف الهجوم "قاعدة الشهداء" حيث يتمركز فيها مقاتلون تركمان ضمن الحشد الشعبي.

ووفقا لخلية الإعلام الأمني ​​العراقية، فقد أسفر الهجوم عن إصابة شخصين.

ويأتي هذا الحادث وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

سوار أحمد

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