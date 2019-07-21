2019/07/21 | 17:40

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بالوثائق ..



اسماء العشرة الاوائل للدراسة المتوسطة في العراق

نشرت وزارة التربية والتعليم، الاحد، أسماء الطلبة العشرة الاوائل

للدراسة المتوسطة.أعلنت وزارة التربية، أسماء الطلبة العشرة الاوائل

في العراق للدراسة المتوسطة للعام الدراسي 2018 /2019.

وفيما يلي نسخة من الوثائق التي تتضمن الاسماء:

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