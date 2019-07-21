2019/07/21 | 17:40

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الثقافة النيابية ترفض قرار البرلمان باستحداث لجنة جديدة هذا عملها

الاحد

21

تموز

2019 :

05:18 pm

37

اعلنت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار النيابية رفضها التام

لقرار مجلس النواب باستحداث لجنة جديدة سميت (لجنة الاعلام والاتصالات

) لانه مخالف للقانون والنظام الداخلي, وتناقش خطط وزارتي الداخلية

والثقافة والسياحة والاثار لحماية المواقع الاثرية والمتاحف في

البلاد.واكدت اللجنة رئيسا واعضاء رئاسة مجلس النواب قد خالفت نص المادة(37 )

والمادة (٩) من النظام الداخلي للمجلس, من خلال طرح موضوع استحداث

اللجنة المذكورة والتصويت عليها بغياب اعضاء لجنة الثقافة والاعلام,

ومخالفته للسياقات المعمول بها في البرلمان. مبينة انها ستذهب الى السياقات القانونية بعد ان جمعت تواقيع

اكثر من 110 نواب، وتطالب هيئة الرئاسة الموقرة بمراجعة القرار, مشيرة

الى انها ستتخذ الاجراءات المناسبة في حال عدم الاستجابة.وناقشت اللجنة موضوع حماية المواقع الاثرية والمتاحف وقررت استضافة

المعنيين بهذا الشأن للوقوف على خطط وزارتي الثقافة والسياحة والاثار

والداخلية من اجل زيادة اعداد الحمايات وتدريبها بالطرق المثلى, كما

بحثت اللجنة عدد من المواضيع الاخرى المدرجة على جدول الاعمال.

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