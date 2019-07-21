2019/07/21 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحـث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان، اليوم الاحد، مع وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري أطر التعاون المشترك بين الوزارتين

وذكر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يبحث مع وزير الصناعة أطر التعاون المشترك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يبحث مع وزير الصناعة أطر التعاون المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).