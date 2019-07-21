الحشد الشعبي يعلن نتائج التحقيق بحادثة قصف معسكر الشهداء في آمرلي

2019/07/21 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة التحقيق المركزية المرسلة من هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن نتائج التحقيق بحادثة قصف معسكر الشهداء التابع للهيئة الذي يقع قرب مدينة آمرلي بمحافظة صلاح الدين.

وذكر تقرير للجنة تلقى موقع الغدير، نسخة منه، أن "التحقيقات التي أُجريت قد أثبتت أن الانفجار لم يكن استهدافاً عسكرياً نتيجة طائرة مسيرة أو صاروخ موجه إنما كان مجرد حريق لوقود صلب نتيجة خلل داخلي".وأشار إلى أن "الحادث لم يسفر عن وقوع قتلى في صفوف قوات الحشد الشعبي".وكانت هيئة الحشد الشعبي أرسلت، لجنة تحقيقية مكونة من مديريات الامن والاستخبارات والصواريخ وهندسة الميدان وخبراء بالمتفجرات والطائرات المسيرة إلى معسكر الشهداء للوقوف على الحادث الذي تعرض له المعسكر.

واعلنت خلية الإعلام الامني، الجمعة الماضي 19 تموز ، اصابة عنصرين من الحشد الشعبي بقصف من طائرة مجهولة لمعسكر في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين.انتهى.ص.هـ.ح.

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