لاريجاني يشيد باحتجاز الحرس الثوري ناقلة النفط البريطانية

2019/07/21 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، بقيام الحرس الثوري باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

واعتبر لاريجاني في تصريح، قيام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبرو، ردا على ما وصفه بالقرصنة البريطانية، قاصدا بذلك احتجاز السلطات في جبل طارق ناقلة تحمل نفطا إيرانيا، بالاشتراك مع البحرية البريطانية، في الرابع من تموز الجاري، بسبب خرقها العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

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