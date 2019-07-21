القوات السورية تتصدى لهجوم كبير للمسلحين في ريف ‏إدلب الجنوبي

2019/07/21 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت صحيفة "الوطن" أن وحدات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع المسلحين أسفرت عن مقتل العديد منهم وجرح آخرين ودمرت لهم ‏عربتين مصفحتين ومركبة مشاة قتالية ودبابة "تي-62".‏وأشارت وكالة "سانا" إلى أن المجموعات المسلحة استخدمت في هجومها انتحاريين بأحزمة ناسفة وعربات ومدرعات، وأن الاشتباكات ‏انتهت بإفشال الهجوم والقضاء على الانتحاريين قبل وصولهم إلى ‏أهدافهم.وذكرت "سانا" أن التنظيمات المسلحة المهاجمة اعتدت بعدد من الصواريخ على مدينة محردة وبلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية في المكان.وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش رصدت أماكن إطلاق القذائف وردت عليها برميات مدفعية وصليات صاروخية ودمرت عدة منصات إطلاق ونقاطا محصنة لإرهابيي "النصرة" و"الحزب التركستاني" في الحويجة ودوير الأكراد والسرمانية في أقصى شمال غربي حماة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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