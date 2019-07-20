2019/07/21 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IycUFZ8WF08

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرج العالي 20-7-2019) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرج العالي 20-7-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).