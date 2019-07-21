2019/07/21 | 17:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على داعشية في مدينة الموصل (صورة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على داعشية في مدينة الموصل (صورة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على داعشية في مدينة الموصل (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).