2019/07/21 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للاخبارأعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الاحد، عن أن موعد إعلان نتائج الصف السادس الاعدادي بكافة فروعه والمهني سيكون نهاية شهر تموز الحالي او مطلع شهر آب المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، ان "الكوادر التدريسية في وزارة التربية تستنفذ جميع طاقاتها من اجل إكمال تصحيح الدفاتر الامتحانية لصفوف السادس الاعدادي بعد أن أكمل الطلبة الامتحانات.

وأضاف، أن "هنالك إصرار من قبل وزارة التربية على إكمال تصحيح الدفاتر الامتحانية وإعلان النتائج نهاية شهر تموز الحالي او مطلع شهر آب المقبل لافتاً الى أن نتائج الامتحانات للدور الأول ستعلن قبل عيد الأضحى المبارك".



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن عن موعد اعلان نتائج السادس الإعدادي) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن عن موعد اعلان نتائج السادس الإعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).