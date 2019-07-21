إعلان نتائج التحقيق بقصف معسكر للحشد الشعبي قرب آمرلي

2019/07/21 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ صلاح الدين… أعلنت لجنة التحقيق المركزية المرسلة من هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، نتائج التحقيق بحادثة قصف معسكر الشهداء التابع للهيئة الذي يقع بالقرب من مدينة آمرلي.وذكرت اللجنة، في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، أنّ “التحقيقات التي أُجريت قد أثبتت أن الانفجار لم يكن استهدافاً عسكرياً نتيجة طائرة مسيرة […]

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