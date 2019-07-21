تربية كربلاء توجه بعدم تجديد إجازات المدارس الاهلية التي نسب نجاحها متدني

2019/07/21 | 17:44

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( المستقلة ) / علي النصر الله / … أعلنت مديرية تربية محافظة كربلاء ، اليوم الاحد ، عن عدم تجديد إجازات المدارس الاهلية المتدنية نسبة نجاحها ، مؤكدو حصول تربية كربلاء على المرتبة الاولى في الامتحانات الوزارية على العراق .

وقال مدير العام عباس عودة عليوي لــــ ( المستقلة ) إن “المديرية العامة وجهت الجهات المعنية في المديرية ، بعدم تجديد إجازات المدارس الأهلية التي كانت نسبة نجاحها متدنية “.





وأضاف إن “الهدف من تجديد الاجازات التي منحت للمدارس الاهلية كان مشروطا دوما بجدية تلك المدراس وسعيها للاتقاء بالواقع التعليمي ، الا ان النسب حين تأتي بهذا الشكل فمن الاجدى والأجدر عدم التجديد لمالكي تلك المدارس ” .

واشار الى أن القرار يأتي حفاظا على التلاميذ والطلبة وسعياً جدياً من المديرية للارتقاء بالواقع التعليمي الذي تطمح له”، مؤكدا إن ” المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء قد حققت النسبة الأعلى ، والمرتبة الأولى ، على العراق للنجاح في الإمتحانات الوزارية “.

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