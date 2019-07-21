اعادة تاهيل وافتتاح /6/ مراكز صحية في ايمن الموصل

2019/07/21 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس لجنة اعمار المناطق المتضررة في مجلس نينوى عن افتتاح ستة مراكز صحية في ايمن الموصل.وقال عبدالرحمن الوكاع ان”الكوادر الهندسية والفنية في مديريتي الصحة وبلديات نينوى انتهت من اعمار وتاهيل ستة مراكز صحية بعد خروجها عن الخدمة خلال العمليات العسكرية في مدينة الموصل “.واضاف ان”المراكز الصحية تم اعادة افتتاحها اليوم وفي احياء متفرقة […]

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