نائب بريطاني يحذر بلاده من الدخول في صراع مع إيران لأجل ترامب

2019/07/21 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… حذر النائب العمالي ووزير العدل في حكومة الظل البريطانية ريتشارد بورغون حكومة بلاده من التورط في صراع بين إيران والولايات المتحدة الى جانب دونالد ترامب ، مشيرا الى أن الوضع مع ايران سيكون اسوأ من الاوضاع في العراق.ونقلت صحيفة الديلي ميرور في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة / قول بورغون “إذا […]

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