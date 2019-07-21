2019/07/21 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان مجرد حريق لوقود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن نتائج التحقيق بقصف معسكره قرب آمرلي ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن نتائج التحقيق بقصف معسكره قرب آمرلي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).