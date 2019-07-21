2019/07/21 | 17:54
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكومة العراقية: جزيرة نفطية عائمة في البصرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج العراقية فياض حسن أمس السبت أن الحكومة العراقية وافقت على إنشاء ج...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكومة العراقية: جزيرة نفطية عائمة في البصرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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