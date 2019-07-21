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الحكومة العراقية: جزيرة نفطية عائمة في البصرة


الحكومة العراقية: جزيرة نفطية عائمة في البصرة
2019/07/21 | 17:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج العراقية فياض حسن أمس السبت أن الحكومة العراقية وافقت على إنشاء ج...

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