مجلس نينوى يحذر من تكرار الية اختيار المحافظ

2019/07/21 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، اليوم الأحد، من تكرار سيناريو اختيار محافظ نينوى في ملف استبدال مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة.

وقال العبار في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “مديريات التربية والصحة من اهم الملفات والمحاور الخدمية في المحافظة ونحن لاحظنا ككتلة معارضة في المجلس وجود محاولات سياسية من اطراف معروفة تسعى جاهدة الى تغيير مدراء الدوائر وهم لا يملكون الكفاءة وسوف نقف بالضد من تعيينهم”.

وأضاف العبار، “اننا مع توجيهات مكتب رئيس الوزراء المتضمنة استبدال المدراء على اساس مهني واداري واصحاب خبرة”، مشيرا إلى أن “سيناريو اختيار المحافظ لن يتكرر في ملف اختيار المدراء العامين في المحافظة”.

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