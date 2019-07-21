إجرام بغداد تعلن اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط

2019/07/21 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلن جهاز مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأحد، عن اعتقل شخص بالجرم المشهود ينتحل صفة ضابط في الأجهزة الأمنية.وقال مصدر أمني، إن المتهم يقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والعجزة بحجة أنه يعمل سائق تكسي.وأوضح البيان أنه قد تم اعتقاله وتسليمه إلى مكتب مكافحة اجرام المنصور.

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