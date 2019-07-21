2019/07/21 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج العراقية فياض حسن أمس السبت أن الحكومة العراقية وافقت على إنشاء جزيرة نفطية عائمة في المياه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية: جزيرة نفطية عائمة في البصرة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية: جزيرة نفطية عائمة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).