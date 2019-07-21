نمو مبيعات المركزي العراقي بزيادة قيمتها 45 مليون دولار

2019/07/21 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم الأحد، إلى 174.14 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الخميس الماضي؛ والبالغة 128.9 مليون دولار، بنمو قيمته 45.24 مليون دولار.

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