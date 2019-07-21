بورصة العراق تشهد ارتفاعاً بجلسة تداولات الأحد

2019/07/21 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت بورصة العراق جلسة تداولات اليوم الأحد ، أولى جلسات الأسبوع ، على ارتفاع بنسبة 0.10 % ، عند مستوى 489.58 نقطة ، رابحاً نحو 0.48 نقطة.

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