الفتح: استخدام المعارضة لتأجيج الشارع أمر خاطئ وخطير

2019/07/21 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اعتبر تحالف الفتح، الأحد، استخدام تيار الحكمة للمعارضة بتأجيج الشارع والخروج بالتظاهر بأنه أمر خاطئ وخطير تجاه العملية السياسية، فيما بين أن المعارضة السياسية لم تقدم إي برنامج لها حتى الآن.وقال عضو التحالف محمد كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “استخدام تيار الحكمة الشارع والتظاهر الجماهيري أمر خاطئ وخطير ويجب […]

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