2019/07/21 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت لجنة التحقيق المركزية المرسلة من هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن نتائج التحقيق بحادثة قصف معسكر الشهداء التابع للهيئة الذي يقع قرب مدينة آمرلي.وذكر تقرير الجنة ان “التحقيقات التي أُجريت قد أثبتت أن الانفجار لم يكن استهدافاً عسكرياً نتيجة طائرة مسيرة او صاروخ موجه إنما كان مجرد حريق لوقود صلب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلان عن نتائج التحقيق بحادثة معسكر الحشد في آمرلي: مجرد حريق وقود وكالة خطوة برس.

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