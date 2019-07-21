2019/07/21 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الاحد، عن نتائج الصفحتين الأولى والثانية من عملية إرادة النصر، مشيرة الى مقتل ثلاثة عناصر من داعش وتدمير 20 مضافة للتنظيم الاجرامي.وذكرت قيادة العمليات في بيان، ان “عملية إرادة النصر الصفحتين الأولى والثانية والتي استهدفت تعقب فلول داعش في الجزيرة الكبرى الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات نينوى للحشد تعلن عن تدمير 20 مضافة لداعش وقتل ثلاثة من عناصره وكالة صدى الاعلام للانباء.

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