أمانة بغداد تعلن إطلاق حملة لمصادرة الأغنام وازالة الحضائر غربي العاصمة

2019/07/21 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

امانة بغداد، اليوم الاحد، عن حملة لمصادرة الأغنام وازالة الحضائر، غربي العاصمة.

وذكرت

الأمانة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “كوادر بلدية

المنصور صادرت خلال حملة قامت بها عدد كبير من الأغنام بعد مطاردة بعضها عبر

الازقة الفرعية ضمن منطقة حي العدل شمال غرب بغداد واستمرت الحملة عدة

ساعات”.

وأضاف

البيان، أن “بلدية الشعب قامت هي الاخرى بمصادرة عدد من الأغنام وأزالت

الحضائر الخاصة بها ضمن عدة شوارع مختلفة منها شارع فهمي المدرس والمشاتل وزين

القوس شمال شرق بغداد”.

وأكد

البيان “استمرار كوادر الأمانة بحملات ازالة التجاوزات على تعدد اشكالها ورغم

الصعوبات والمعوقات الكثيرة التي تواجهها”، محذرةً “المتجاوزين الذين

تتم إزالتهم من معاودة التجاوز”.

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