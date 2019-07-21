إجرام بغداد اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط ويقوم بسرقة رواتب المتقاعدين

2019/07/21 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلنت

مكافحة اجرام بغداد، الاحد، عن اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط ويقوم بسرقة رواتب

المتقاعدين والعجزة غربي العاصمة.

وقالت

المكافحة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم اعتقال شخص

بالجرم المشهود ينتحل صفة ضابط في الاجهزة الامنية ويقوم بسرقة رواتب المتقاعدين

والعجزة بحجة انه يعمل سائق تكسي”.

وأضاف

البيان أنه “قام بعدة سرقات”.

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