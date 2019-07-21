2019/07/21 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدَّ قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، الاحد، عملية إرادة النصر اختبارا ميدانيا جديدا للقوات الامنية والحشد الشعبي لتعزيز التنسيق بعد عامين من معارك التحرير.وقال جودت في تصريح لاعلام الحشد واطلعت عليه وكالة صدى ، ان “عملية ارادة النصر الواسعة وفي اكثر من محور ومحافظة تأتي لتجديد الاقتران العسكري بين القطعات”، مبينا ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفريق جودت:أي عدو لا يستطيع الوقوف بوجه الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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