مجلس نينوى يعلن عودة ثالث دفعة للنازحين من مخيمات الجدعة بناحية القيارة في اقل من اسبوع داخل الموصل

2019/07/21 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتوعن عودة ثالث دفعة للنازحيين من سكان الموصل القديمة في اقل من اسبوع وقال ان “189عائلة نازحة من مخيمات الجدعة ناحية القيارة عادت الى مناطق سكناها في مناطق الموصل القديمة على خلفية استتباب الامن واعادة الخدمات الى مناطقها واعمار منازلها” واضاف جتو ان”اعدادا كبيرة من النازحيين عادت خلال الاسبوع […]

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