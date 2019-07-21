2019/07/21 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجز الحشد الشعبي والقوات الامنية، الاحد، تفتيش 48 قرية وتأمين عدد من البساتين والطرق الزراعية في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لعملية ارادة النصر.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان الحشد الشعبي وقطعات والجيش وعمليات بغداد والرد السريع و الشرطة الاتحادية مسنودة بطيران الجيش والقوة الجوية قد أكملت اليوم الثاني من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيجاز اليوم الثاني للمرحلة الثانية لعملية إرادة النصر..



تفتيش 48 قرية وبساتين وطرق زراعية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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