لجنة الصحة والبيئة النيابية تستضيف وكلاء وزارة الصحة

2019/07/21 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة الدكتور قتيبة الجبوري وحضور اعضائها يوم الاحد 21/7/2019 السادة وكلاء وزارة الصحة د.هاني موسى الوكيل الاداري ود.حازم الجميلي الوكيل الفني للوزارة والسادة مدراء عامي الادارة والتخطيط في وزارة الصحة لمناقشة قرار هيئة الرأي في التدرج الطبي ومدة الاقامة وموضوع التعيينات .

وناقشت اللجنة خلال الاستضافة التي جرت في لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس النواب قرار هيئة الرأي والمعايير المتبعة في تحديد مدة التدرج الطبي ومدة الاقامة.

كما اكد السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة د.



قتيبة الجبوري هلى اهمية دعم وزارة الصحة فيما يخدم الواقع الصحي والخدمي وتطوير القطاع الصحي مشيرا الى ضرورة حضور السادة اعضاء اللجنة في اجتماعات هيئة الرأي لابداء المشورة والاستفادة منها ، داعيا الى تزويد اللجنة بتقرير عن اجتماع الهيئة لاتخاذ التوصيات ومعرفة النتائج .

وتركزت مداخلات السادة النواب حول المعايير المتبعة في اتخاذ المدة المحددة للتدرج الطبي وامكانية اجراء امتحات مركزي لتقييم المتقدمين فضلا عن تحديد المدة المناسبة مع التدرج وفرض ضوابط عليها وتنفيذ القانون.

من جانبه قدم الوفد شكره للاستضافة والتعاون الكبير بين اللجنة ووزارة الصحة مؤكدين على انه سيكون هناك تنسيق مع لجنة الصحة في عقد اجتماعات هيئة الرأي للخروج بنتائج مثمرة .

وفي الشأن ذاته استضافت اللجنة وبالاشتراك مع لجنة مؤسسات المجتمع المدني ممثلين عن نقابة الممرضات لمناقشة قانون نقابة التمريض بغية ايجاد السبل الكفيلة والمناسبة بحل مشاكلهم المتمثلة برفع التسكين وتغيير العنوان الوظيفي

وفي الجانب الرقابي عقدت اللجنة اجتماعا حضره مستشار رئيس الوزراء الدكتور حامد الباهلي اذا استضافت خلاله الوكيل البيئي لوزارة الصحة والبيئة الدكتور جاسم الفلاحي والوفد المرافق له ومدير عام موقع التويثة (14تموز) سابقا والتابع لوزارة التعليم العالي ،والعلوم والتكنالوجيا لمناقشة موضوع نقل وطمر النفايات المشعة ومدى تأثيرها حيث اكد الوفد ضرورة انشاء مخازن لطمر النفايات لغرض اجراءات السلامة والامان .

كما استمعت اللجنة الى اراء عدد من المواطنين مقررة تشكيل لجنة متمثلة بالسيد رئيس لجنة الصحة النيابية ووزيري الصحة والتعليم العالي وعدد من السادة الوكلاء للخروج بصيغة نهائية.

مجلس النواب

الدائرة الاعلامية

21/7/2019

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