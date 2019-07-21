اعتقال مسؤول رواتب “داعش” بعملية إرادة النصر شرقي الفلوجة

2019/07/21 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ألانبار… أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، الأحد، باعتقال مسؤول الرواتب في عصابات داعش الاجرامية بعملية ارادة النصر شرق مدينة الفلوجة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية وضمن حملة ارادة النصر التي انطلقت يوم امس وشملت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت خلالها اعتقال مسؤول رواتب عصابات داعش الاجرامية […]

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