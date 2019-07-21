المفوضية تعقد اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات

2019/07/21 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … عقد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اجتماعا موسعا مع المدراء العامين في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات.وذكرت المفوضية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ، ان ” مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عقدت اجتماعا موسعا مع المدراء العامين في […]

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