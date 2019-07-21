2019/07/21 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً ..ادارة نادي اربيل تتفق مع لاعب الكهرباء سجاد رعد لتمثيل فريقها الكروي الموسم المقبل

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