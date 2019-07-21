الحشد الشعبي يعلن نتائج اليوم الثاني لعملية إرادة النصر

2019/07/21 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجز الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الأحد، تفتيش 48 قريةً وتأمين عدد من البساتين والطرق الزراعية في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لعملية إرادة النصر شمال بغداد.

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