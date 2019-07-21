مرور صلاح الدين: المباشرة بتثيت اللوحات المرورية ابتداءً من اليوم

2019/07/21 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور في محافظة صلاح الدين ،اليوم الاحد، المباشرة بتثبيت لوحات المركبات ابتداء من اليوم.

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