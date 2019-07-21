بتهمة ابتزاز الشركات الأمنية والاستثمارية.. قوة الصدمة تعتقل 9 في البصرة

2019/07/21 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة شرطة البصرة، الأحد، عن اعتقال تسعة متهمين بتهديد وابتزاز الشركات الأمنية والاستثمارية في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، تابعته “كلكامش برس”، إنه “تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح بمحاربة ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة وبعد ورود معلومات حول قيام متهمين بتهديد وابتزاز الشركات الأمنية والاستثمارية في ناحية الدير/ منطقة الحيرة والبومحيات وادعائهم انتمائهم إلى الأحزاب على الفور خرجت قوة من أفوج الطوارئ (قوة الصدمة)”.

وأضافت أنه “تم القاء القبض على ٩ متهمين وضبط بندقية كلاشنكوف و٧ مخزن بندقية كلاشنكوف وجعبة عتاد و٢ عجلة”، مؤكدة أنه “تمت احالتهم الى القضاء ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه اثارة النزاعات في المحافظة”.

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