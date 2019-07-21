2019/07/21 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة بغداد، الاحد، عن عزمه اطلاق حملة خدمية في مناطق حزام بغداد عقب عمليات ارادة النصر التي تقودها قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، مبينا ان اضطراب الأوضاع الأمنية منع المجلس عن تقديم اي خدمات.وقال عضو المجلس علي الكرعاوي في تصريح لوكالة “المعلومة” واطلعت عليه وكالة صدى , إن “اطلاق عمليات إرادة النصر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس بغداد يعتزم إطلاق حملة خدمية في حزام العاصمة عقب عمليات إرادة النصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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