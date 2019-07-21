الفريق جودت: أي عدو لا يستطيع الوقوف بوجه الشرطة الاتحادية

2019/07/21 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدَّ قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، الاحد، عملية إرادة النصر اختبارا ميدانيا جديدا للقوات الامنية والحشد الشعبي لتعزيز التنسيق بعد عامين من معارك التحرير.

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