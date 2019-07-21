2019/07/21 | 18:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عدَّ قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، الاحد، عملية إرادة النصر اختبارا ميدانيا جديدا للقوات الامنية والحشد الشعبي لتعزيز التنسيق بعد عامين من معارك التحرير.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفريق جودت: أي عدو لا يستطيع الوقوف بوجه الشرطة الاتحادية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفريق جودت: أي عدو لا يستطيع الوقوف بوجه الشرطة الاتحادية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفريق جودت: أي عدو لا يستطيع الوقوف بوجه الشرطة الاتحادية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).