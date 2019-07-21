اعتقال مسؤول رواتب “داعش” بعملية إرادة النصر شرقي الفلوجة

2019/07/21 | 18:26

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بغداد:سومر نيوز

أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، الأحد، باعتقال مسؤول الرواتب في عصابات داعش الاجرامية بعملية ارادة...

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