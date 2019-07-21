مانشستر يونايتد يرفض عرض إنتر ميلان لضم لوكاكو

2019/07/21 | 18:26

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متابعة :سومر نيوز

لا يزال نادي إنتر ميلان الإيطالي يرغب بالحصول على خدمات الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي مانش...

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