يخوضها قراصنة في البحر الأحمر.. سياسي عراقي يتحدث عن حرب جديدة

2019/07/21 | 18:26

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سومر نيوز: بغداد..



قال القيادي في المجلس الأعلى الاسلامي باقر الزبيدي الأحد، إن هناك معلومات عن حرب جديدة ستهدد الملاحة ...

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