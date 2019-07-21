السياحة .. الثروة المهملة في العراق

2019/07/21 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل* الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة لا تقل عن اهميتها عن بقية القطاعات، اذ أخذ هذا القطاع المرتبة الاولى في بعض

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