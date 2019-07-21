بالصور.. اللواءان 313 و 314 بالحشد يتوغلان جنوب سامراء

2019/07/21 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق قاطع سامراء للحشد الشعبي، الاحد، توغلاً امنيا بعمق المناطق الفاصلة بين الانبار و بغداد، فيما تمكن من تفتيش وتطهير عدد من القرى جنوب سامراء.وذكر موفدنا، ان اللواءين 313 و 314 بالحشد الشعبي واصلا عملية تطهير المناطق الواقعة بين شرق الانبار وشمال بغداد وجنوب سامراء، مبينا ان قوات اللواءين اكملت تفتيش مناطق لم تصلها ...

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