نائب يطالب البرلمان بالابتعاد عن المحاصصة

2019/07/21 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن أئتلاف النصرعلاء الدلفي، اليوم الاحد، البرلمان بموقف جاد في الابتعاد عن المحاصصة.

وقال الدلفي في حديث خاص لـ”الاتجاه برس”، إن على”أعضاء مجلس النواب اليوم رفض المحاصصة لانها لاتبني دولة ويرافقها الفساد الذي يصيب مؤسساتها “.

وأكد، أن”العراق يحتاج اليوم الى حكومة تكنوقراط مهنية، حكومة تعتمد الرجل المناسب في مكان المناسب”، موضحاً أن”البلد جرب المحاصصة منذ 2003 وحتى الان، فنجد الفشل الكبير في كل مؤسسات الدولة بكل القطاعات”.

ولفت الدلفي، أذا”أردنا أن ننهض بالعراق ونخدم المواطن يجب الابتعاد عن المحاصصة، لانها لاتجلب خير للبلاد”، مؤكداً على”البرلمان أن يقف وقفة جادة في الابتعاد عن محاصصة وجعل البرلمان يأخذ دوره الحقيقي في بناء مؤسسات الدولة العراقية”.

ويذكر، أن القوى السياسية منذ عام 2003 تعتمد في توزيع المناصب السياسية على المحاصصة.

تحرير…مصطفى الحسيني

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