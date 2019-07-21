إعادة العمل في مشروع قاعة بغداد أرينا

2019/07/21 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اليوم الأحد، ان قاعة بغداد أرينا ستُضيف حفل افتتاح بغداد عاصمة الشباب العربي 2020، مبينا ان إعادة العمل بمشروع القاعة المغلقة سعة 7 آلاف متفرج سيكون بابا لتضييف بطولات قارية و دولية كونها مطابقة للمواصفات المعتمدة في البطولات الخارجية الكبرى.وقال رياض خلال توقيعه محضر إعادة العمل […]

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