“بالفيديو” الاحتجاجات في البصرة في أكثر مشهد…ناقمون على الخدمات.. وعاطلون بلا عمل

2019/07/21 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق نظم مجموعة من الخريجين في ناحية الصادق شمال البصرة وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بتوفير فرص العمل.

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