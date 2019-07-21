2019/07/21 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، ان يوم غد الاثنين سيشهد افتتاح متنزه ١٤ تموز الذي يعد من اقدم المتنزهات بالعاصمة بعد اعادة تطويره بشكل كامل.وذكر بيان للامانة وتلقته وكالة صدى ، ان ” بلدية الكاظمية وبالاشتراك مع البنك المركزي ورابطة المصارف العراقية اكملت اعمال تأهيل وتطوير متنزه ١٤ تموز بمساحة ٢٠ دونما وستقوم بافتتاحه يوم غد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غداً افتتاح اقدم متنزه ببغداد بعد تأهيله وكالة صدى الاعلام للانباء.

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