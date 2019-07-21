النجف:شاب يعود للحياة بعد موته ساعة ونصف!

2019/07/21 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت الطوارئ الباطنية في مدينة الصدر الطبية بالنجف الاشرف، اليوم الاحد، مواطن تعرض الى صعقة كهربائية شديدة في منزله.وقال اخصائي طب الطوارئ رافد محمد رضا عمران , ان” المريض {ب.ع} البالغ من العمر {25} سنة وصل الى الطوارئ الباطنية بعد تعرضه الى صعقة كهربائية شديدة ادت الى توقف القلب والتنفس لمدة {ساعة ونصف}، حيث استنفرت

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