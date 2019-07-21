2019/07/21 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعربت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، عن "تقديرها" لجهود السعودية في إعادة سفينة "هابينس 1" التي قطرت إلى ميناء جدة في شهر أيار الماضي، إثر تعرضها لمشاكل تقنية.ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله إن "طهران تقدر جهود السلطات السعودية، و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تشكر السعودية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تشكر السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).